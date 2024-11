Ilustração - IA NinoBellieny

Publicado 30/11/2024 10:33 | Atualizado 30/11/2024 10:36

Itaperuna- Uma motocicleta Honda Titan ESD 150cc, azul, placa HEZ 8J45, furtada ousadamente do interior de uma concessionária de automóveis na madrugada de terça-feira (26), com as cenas gravada pelas câmeras de segurança da loja foi recuperada pelas polícias Militar e Civil. O vídeo do furto viralizou nos grupos de mensagens da região.

Mesmo assim, a moto apareceu logo em seguida em um anúncio de classificados de vendas na Internet, e tanto os agentes da 143ª DP como os da P2 do 29º BPM, levantaram a situação em pouco tempo: agendaram um encontro como se fossem compradores interessados, e na noite de quarta-feira (30), se encontraram com os "vendedores" na entrada do Distrito itaperunense de Comendador Venâncio, na BR-356.





Um deles, alegou ter comprado a Honda, e que pretendia revender com lucro. Enquanto a história estava sendo checada, ele foi autuado em flagrante por receptação, e pagou uma fiança de dois mil reais, mas não deixará de responder pelo caso, já o rapaz que estava com ele na hora do flagrante, prestou depoimento como testemunha.

A motocicleta foi periciada para ser devolvida aos legítimos proprietários.





