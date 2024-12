Imagem Ilustrativa - NinoBellieny

Imagem IlustrativaNinoBellieny

Publicado 05/12/2024 10:27 | Atualizado 05/12/2024 10:28

Itaperuna- Ele sofre de esquizofrenia, e consome bebida alcoólica, mistura explosiva, tanto que prendeu a mãe dele no quarto do segundo pavimento da casa na Rua João Bedim, no bairro de mesmo nome.

Ao chegar, policiais civis e militares, da 143ª DP e do 29º BPM, tentaram negociar com o rapaz, mas ele disse que não sabia onde estava a chave do portão, e dizia frases desconexas. Foi preciso ser algemado nas grades do muro, para facilitar o trabalho depois que a mãe dele autorizou a entrada dos agentes.

Com o cadeado quebrado, os policiais entraram, libertaram a dona da casa, verificaram móveis e objetos quebrados, e levaram o filho dela à 143ª DP, depois que este recusou ser medicado em um Posto de Urgência Médica.



Na delegacia, autuado por cometer o crime de cárcere privado, ficou detido, disponível para a Polícia Civil, e os trâmites judiciais, a partir da terça-feira (3).





