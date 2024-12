Símbolo da Medicina - .

Símbolo da Medicina.

Publicado 06/12/2024 10:31 | Atualizado 06/12/2024 10:42

Itaperuna- A mais recente avaliação feita pela equipe de Renovação de Reconhecimento do MEC-MInistério da Educação, deu nota 5, a máxima na escala, ao curso de Medicina da Unig Campus V de Itaperuna. O MEC considerou corpo docente, infraestrutura e qualidade pedagógica do curso, excelentes.



O reitor da IES-Instituição de Ensino Superior, Marcelo Rosa, comentou:"Essa avaliação comprova o compromisso e o respeito com todo o corpo docente e discente da universidade. Estabelece que, além de atender plenamente às Diretrizes Curriculares Nacionais, oferece formação geral, humanista e ética para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde. Os estudantes são preparados para ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos campos individual e coletivo, sempre com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e dignidade humana”.





NinoBellieny