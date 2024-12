Sede do 21ª GBM - RBI

Sede do 21ª GBMRBI

Publicado 07/12/2024 15:06

Itaperuna- Os integrantes do 21º Grupamento do Corpo de Bombeiros vão se confraternizar na tarde deste domingo (8) no Ilha Cysne Clube, no Bairro Niterói.

O tenente-coronel BM Phillipe Oliveira, comandante da unidade, o estado-maior, oficiais, subs e praças estarão acompanhados das famílias, e vão comemorar os bons resultados da corporação na cidade e região.

Na terça-feira (10) será a vez dos policiais do 29º BPM.

NinoBellieny