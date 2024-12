Parte da tropa reunida - FotoNinoBellieny

Parte da tropa reunidaFotoNinoBellieny

Publicado 11/12/2024 09:13 | Atualizado 11/12/2024 09:14

Itaperuna- Os policiais do 29º BPM-Batalhão de Polícia Militar, sediado em Itaperuna, se despediram do ano de 2024 em uma festa de confraternização, no Bairro Aeroporto, comemorando também os excelentes índices de eficiência da unidade chamada de O Guardião do Noroeste, na tarde de terça-feira (10).

Coronel Fabiano e o prefeito recém-eleito Nel Medeiros FotoNinoBellieny

O coronel Fabiano de Souza recebeu o chefe do 6º CPA-Comando de Policiamento de Área, coronel André, e o comandante do 8º BPM ( Campos dos Goytacazes), tenente-coronel Arthur, além das famílias dos fardas-azuis da região.

O prefeito eleito de Itaperuna, Nel Medeiros foi um dos convidados especiais da festa.

De camisa branca, sentado, o coronel Fabiano, ao lado da esposa Carla. Em pé, a filha Vitória, e à direita o empresário Thiago Garcia Pecly. FotoNinoBellieny