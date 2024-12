Ilustrativa - NinoBellieny-IA

Publicado 09/12/2024 18:50

Itaperuna- Uma mulher de terceira idade foi assaltada na casa dela na Rua Sátiro Garibaldi no Centro, dois homens em uma motocicleta, a ameaçaram com uma arma de fogo, e levaram 20 mil reais, (uma das linhas investigativas aponta que eles saberiam do valor guardado) depois de terem dado uma coronhada na cabeça da vítima.

Policiais do 29º BPM fizeram buscas em toda a cidade, com o caso sendo registrado na 143ª DP, com os policiais civis também na caçada aos assaltantes.







