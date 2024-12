Dorival Junior - Nelson Almeida / AFP

Itaperuna- Uma quadrilha especializada em golpes, criou um estratagema que deu prejuízos na Região Noroeste, criando ilusões para lucrar em cima de jogadores. Eles se passavam por Dorival Junior, treinador da Seleção Brasileira de Futebol.

Operação Mascarado

Na manhã desta quinta-feira (12) a PCERJ-Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro executou três mandados de busca e apreensão na cidade de Itaperuna, a partir do Bairro Centro Bruto, às 5:30 horas, e a investigação prossegue, já que os golpistas podem ter mais ramificações. Eles aplicaram diversos tipos de manobras ilícitas contra diversos futebolistas.





Os criminosos fingiam ser celebridades do mundo do futebol, e pediam dinheiro a jogadores e treinadores, desde desde 2022, sempre alternando as imagens do técnico Dorival Júnior e de Elias Mendes Trindades, ex-jogador de Flamengo e Corinthians para gerar credibilidade imediata.



Em 2024, dois jogadores de futebol foram enganados após receber mensagens no WhatsApp de um perfil que utilizava a foto de Dorival.



Neste ano, os estelionatários enviaram um áudio com a voz de Dorival, e a seguir pediram donativos para as os flagelados da enchente no Rio Grande do Sul, o que funcionou como os golpistas planejaram.

O líder da organização criminosa é de Minas Gerais, mora em Itaperuna, e usava o sistema de corrente emocional, orientando os doadores a mandarem vídeos onde estimulavam outros a doarem também.



De posse de diversos celulares obtidos com a Operação Mascarado autorizada pela 2ª Vara da Comarca de Itaperuna, a Polícia Civil levantará todos os detalhes da tramoia que deu certo... por um certo tempo. O jogo foi virado. A Mascarado foi desenvolvida por agentes da 19ª DP (Tijuca), da 143ª DP (Itaperuna) e DGPC-Departamentos-Geral de Polícia da Capital, e do DGPI- Interior



