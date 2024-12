A impressora sendo transportada para Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna-RJ - Foto EliasMeiber

A impressora sendo transportada para Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna-RJFoto EliasMeiber

Publicado 18/12/2024 11:56

Itaperuna- Vice-prefeito por duas oportunidades, o advogado Elias Meiber, doou para o município de Itaperuna uma impressora fabricada em 1840, na cidade de Dresden, Alemanha. A máquina em perfeita estado, trabalha com 5 linotipos, e produziu milhares de jornais na Região Noroeste.

Além disto, clichês ( matriz de metal, geralmente feita de chumbo, utilizada na impressão tipográfica para reproduzir imagens ou textos. Na linotipia, o clichê é criado com o molde de letras e/ou imagens, que é então preenchido com tinta e transferido para o papel) e vários outros equipamentos fazem parte do conjunto da máquina de 5 toneladas, "de valor histórico incomensurável e financeiro também", afirmou o Elias, diretor durante anos do jornal O Noroeste, produzido na prensa alemã, originalmente importada por uma empresa carioca, com passagens por várias gráficas do país.

A Planeta, marca da impressora, vai fazer parte do acervo do primeiro museu de Itaperuna, no Distrito de Retiro de Muriaé, a ser inaugurado em breve.

Elias Meiber conclui: "Em uma cidade onde a memória é desprezada na maior parte das vezes, o museu e a peça doada são de grande importância para a nossa história e cultura".

Feita na Alemanha em 1840 FotoMeiber

NinoBellieny