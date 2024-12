Vida ceifada por uma tragédia: Main era um cidadão popular - ArquivoFamiliar

Vida ceifada por uma tragédia: Main era um cidadão popularArquivoFamiliar

Publicado 16/12/2024 12:55 | Atualizado 16/12/2024 12:57

Itaperuna-Faleceu na manhã desta segunda-feira 16) Márcio Ângelo Teixeira. Main, como era mais conhecido, tinha 43 anos de idade, e estava internado no HSJA-Hospital São José do Avaí há alguns dias, desde que foi agredido com diversos golpes de capacete de motociclista.

No dia em que sofreu a agressão, ele estava acompanhado por um de seus irmãos, quando teria acontecido uma discussão com um sujeito por causa de um cachorro, e posterior ato violento. Os agentes da 143ªDP estão investigando o caso.

A família ainda não definiu o local do velório.







NinoBellieny com informações de Jorge Luiz