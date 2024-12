Ikustração - IA NinoBellieny

Publicado 24/12/2024 15:28

Itaperuna- Duas tentativas de homicídio rechearam as vésperas de Natal no município desde o começo da segunda-feira (23). As duas pistolagens foram na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco, (a sombria Beira-Rio), no Centro.

Testemunhas relataram que, dois homens em uma mota de cor verde passaram disparando uma arma de fogo. As tentativas de homicídio foram registradas na 143ª DP.

