Ilustração - IA NinoBellieny

Publicado 26/12/2024 08:56

Itaperuna-A Operação Foco Divisas, da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas estaduais do Rio de Janeiro, vai usar a partir de 2025, drones no monitoramento de veículos, com destaque para os que usam rotas alternativas, e escapam das barreiras fiscais.

O posto de Itaperuna, no Trevo de Bom Jesus do Itabapoana será um dos que implementarão o equipamento, mas também os dos municípios de Campos dos Goytacazes, Itatiaia, Angra dos Reis, e Comendador Levy Gasparian.

Com autonomia para voarem durante uma hora sem recarregar, câmeras térmicas, zoom de 200x, capazes de leitura e análise imediata de placas, além de outras tecnologias, os drones são de última geração e pilotados por profissionais experientes.





NinoBellieny