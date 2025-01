Secretária de Educação Cláudia Boechat, advogado Digo Freitas e prefeito Nel Medeiros na reunião - Decom

Publicado 07/01/2025 13:33 | Atualizado 07/01/2025 13:38

Itaperuna- Em 15 de dezembro passado, o contrato do imóvel onde funciona o atendimento da Apae- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no Distrito de Boa Ventura chegou ao final, sem comunicação da gestão municipal passada para a atual , mantenedora do convênio, causando um desconforto aos usuários do serviço com a ideia de que não seria renovado, e encerrado.

Nesta manhã de terça-feira (7), o prefeito Nel Medeiros (PL) reuniu-se com os diretores da Apae, e garantiu a manutenção da unidade, além de uma reforma no local antes da retomada das atividades, aproveitando as férias escolares.

Participaram do encontro além do prefeito, o vice Neto Bittencourt ( PL), a presidente da APAE Itaperuna, Clarisse Santos Magalhães, a administradora Maria Eli Resende Poeys, a secretária de Educação, Claudia Boechat, a representante da Secretaria de Assistência Socila, Alice Bittencourt, o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Tenente Daniel, e Diego Freitas, advogado da Procuradoria Geral do Município.

O vereador Jeffinho Boa Ventura ( UniãoBrasil), morador do Distrito, chegou a postar em rede social durante a segunda-feira um apelo para que a unidade não fosse fechada, um final feliz para os boa-venturenses.

