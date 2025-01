Consumo de água mineral deve aumentar - I.A. por NinoBellieny

Publicado 06/01/2025 13:50 | Atualizado 06/01/2025 13:55

Itaperuna- A Cedae-Companhia Estadual de Águas e Esgotos, continua na recuperação da estação de tratamento do Rio Muriaé, depois dos danos causados pelo temporal do final de semana (4/5) no sistema de bombeamento.

A previsão é do retorno gradual de reabastecimento dentro de, no mínimo 72 horas, para os bairros mais distantes do Centro. A diretoria local, e o bom senso, recomendam expressamente economia d'água, o que não é muito fácil para as altas temperaturas itaperunenses, e deve aumentar as vendas de água mineral, a maioria das marcas de origem do próprio município, da única estância hidromineral do estado do Rio, no distrito de Raposo.

