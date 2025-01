Secretário de Saúde Sávio Sabóia, prefeito Nel Medeiros e vice Neto Bittencourt - Decom Itap

Publicado 06/01/2025 14:05 | Atualizado 06/01/2025 14:06

Itaperuna- Nesta manhã de segunda-feira ( 6), a Secretaria Municipal de Saúde começou oficialmente os trabalhos com um café da manhã reunindo parte das equipes de Saúde e integrantes do Governo.



O prefeito Nel Medeiros, o vice Neto Bittencourt, o secretário de Saúde Sávio Saboia, a chefe do Posto Dr. Raul Travassos, Elaine Cruz, e diversos secretários participaram do evento na sede da secretaria.



O prefeito destacou que a Saúde será uma das prioridades da nova gestão, reafirmando o compromisso de trabalhar para oferecer serviços de qualidade à população.



O secretário da pasta, Sávio Saboia. também salientou a importância do trabalho conjunto da equipe e anunciou novidades para o setor, como ações voltadas para melhorar a infraestrutura das unidades e ampliação do acesso aos serviços.





