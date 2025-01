Um dos produtos do roubo foi recuperado - 29º BPM Itaperuna-RJ

Um dos produtos do roubo foi recuperado29º BPM Itaperuna-RJ

Publicado 14/01/2025 13:47 | Atualizado 14/01/2025 13:55

Itaperuna- Um morador do Bairro Cidade Nova, sentiu vontade de beber um café, foi até à uma cafeteria da área, na Avenida Presidente Dutra, notou que estava fechada, mas a chave permanecia na porta... não titubeou, e entrou como se fosse o proprietário do estabelecimento.

Saiu de lá transportando alguns objetos como um fogareiro, garrafas de cerveja, refrigerante, e 800 reais, mas foi encontrado pelos policiais do 29º BPM, que ao indagarem sobre outros produtos do furto, ouviram dele que, tinha escondido em um terreno, porém ao retornar, havia sido furtado também.



O sujeito de 40 anos de idade, protagonista de dois ditados populares no mesmo dia, "A ocasião faz o ladrão", e "Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão", nem por isto deixou de ser enquadrado por furto a estabelecimento comercial na 143ª DP, e vai responder ao processo em liberdade.

NinoBellieny