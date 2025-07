Parte do imposto doado através da campanha é direcionada aos fundos municipais - Foto Divulgação

Publicado 23/07/2025 18:18

Itaperuna – Com destinação e aplicação dos recursos geridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, em conjunto com os conselhos municipais da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Pessoa Idosa (CMDPI), o governo de Itaperuna (RJ) incentiva doação através do Imposto Solidário para projetos sociais no município.

Pelos critérios. A campanha permite aos cidadãos que fazem a declaração completa do Imposto de Renda (IR), destinar parte do tributo para assistência social. Doação é feita diretamente no programa da Receita Federal e direcionada aos fundos específicos. Ao contribuinte cabe escolher a parte do valor do imposto devido a ser envolvida.

Segundo a Assistência Social, a destinação só está disponível para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda. A secretaria orienta sobre os passos a serem seguidos para o processo: “Acesse ‘Doações diretamente na declaração’; escolha o fundo: Criança e Adolescente ou Pessoa Idosa; selecione o município (Itaperuna – RJ); gere o DARF e pague até o vencimento”.

O contribuinte é orientado a consultar seu contador para garantir que a doação seja realizada de forma correta. “O recurso doado fica integralmente no município e já tem destino certo: 11 projetos sociais aprovados pelo CMDCA para beneficiar crianças e adolescentes”, aponta a secretaria.

Também o edital do Fundo da Pessoa Idosa está aberto, com possibilidade de financiar até nove projetos voltados ao público-alvo: “Os conselhos são responsáveis por deliberar sobre os projetos, acompanhar sua execução e fiscalizar a prestação de contas, garantindo total transparência e controle social. O Imposto Solidário é uma oportunidade de transformar vidas com um gesto simples e consciente”, incentiva o governo municipal.