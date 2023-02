Três escolas adotam ensino em tempo integral - Sonita Palmer

Publicado 06/02/2023 12:00 | Atualizado 06/02/2023 16:02

Nesta segunda-feira (6), três unidades escolares de Itatiaia passaram a adotar o ensino em tempo integral. As Escolas Fernando Octávio Xavier, em Penedo, e Professora Maria José de Aquino e Professor Pedro de Souza Rangel, na Vila Odete, são beneficiadas. Além dos conteúdos do currículo regular, 600 alunos contam com matérias complementares alinhadas com os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para atender os estudantes, a Secretaria Municipal de Educação realizou um levantamento estrutural das necessidades da Rede e realizou manutenção nos prédios das unidades, além de outras obras posteriormente. O objetivo é que, em 2024, o novo tipo de ensino seja implantado em todas as escolas de Educação Infantil e Fundamental I.