Operação Foco apreende webcams sem nota fiscal na Via Dutra, em Itatiaia - Divulgação

Publicado 07/02/2023 20:33 | Atualizado 07/02/2023 20:36

Agentes da Operação Foco, do Governo Estadual, apreenderam, na segunda-feira (6), 115 webcams sem nota fiscal em Itatiaia. O material, estimado em quase R$ 30 mil, foi encontrado dentro de um caminhão furgão na Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

O motorista do veículo foi parado após fugir do posto fiscal. Ao ser abordado, ele disse que transportava material hospitalar e não sabia da parada obrigatória. Sem nota fiscal, a suspeita é que a mercadoria eletrônica era contrabandeada.

O condutor e os produtos sem documentação foram levados para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade por crime contra ordem tributária.