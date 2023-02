Criança é esquecida dormindo dentro de ônibus escolar em Itatiaia - Reprodução/Google

Publicado 10/02/2023 09:00 | Atualizado 10/02/2023 18:04

Um menino, de quatro anos, foi esquecido dentro de um ônibus escolar na quinta-feira (9) em Itatiaia. Ele teria entrado no transporte para ser levado à Escola Municipal Sebastião Bernardo da Silva, em Penedo, mas acabou dormindo. O erro só foi percebido três horas depois quando a criança acordou na garagem da empresa. Ele foi resgatado e passa bem.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a monitora do transporte escolar não notou que a criança havia adormecido. A família foi acionada pela SME para acolhimento e pedido de desculpas. O secretário de Educação, João Miguel Villas-Bôas, informou que lamenta o ocorrido e que vai tomar as medidas necessárias para manter a segurança e bem-estar de todos os estudantes.

Segundo a prefeitura, a Viação Penedo, prestadora do serviço de transporte escolar, informou que todas as ações cabíveis serão tomadas diante dos seus funcionários. Além disso, os monitores passarão por novos treinamentos e capacitações para evitar que situações similares ocorram no futuro. Ainda de acordo com a SME, a família do aluno aceitou a retratação, por parte da empresa e do Poder Público Municipal.