Publicado 11/02/2023 22:24

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (11) em uma festa no bairro Vila Martins, em Itatiaia. A namorada dele, de 19 anos, também foi baleada, mas está internada. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que o dono da casa onde o evento acontecia teria se irritado com uma discussão do casal.

Segundo os participantes, os dois homens se desentenderam e, em seguida, o organizador da festa atirou contra o convidado, que morreu na hora. A jovem tentou defender o namorado, mas acabou sendo baleada na barriga e no braço.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, onde passou por uma cirurgia. Mais tarde, ela foi transferida para um hospital particular em Resende, por necessitar de cuidados intensivos.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. O suspeito de cometer o crime fugiu com a arma. Ele já foi identificado e está sendo procurado.