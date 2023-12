Furnas implanta Plano de Ação de Emergência em Itatiaia - AC Junior/Furnas

Publicado 29/12/2023 18:00 | Atualizado 29/12/2023 18:53

A Eletrobras Furnas implantou o Plano de Ação de Emergência (PAE) da Usina Hidrelétrica de Funil, em parceria com as Defesas Civis Municipais e Estadual. De acordo com a empresa, a medida, que consiste em estabelecer as ações a serem executadas em situação de emergência, atende uma exigência legal e proporciona mais segurança à população na região do empreendimento.

A Defesa Civil e a Divisão Executiva de Trânsito (Detra) de Itatiaia, órgãos ligados à Secretaria de Ordem Pública, orientaram a empresa sobre a instalação de placas indicativas nas vias da cidade. O PAE é implantado em etapas. A primeira é o cadastro dos moradores das Zonas de Autossalvamento (ZAS), áreas próximas ou sob influência direta da barragem, pontos de Itatiaia e Resende logo a jusante do barramento.

A fase seguinte é a instalação de sinalização, demarcando rotas de evacuação e pontos de encontro, mostrando a direção a seguir, no caso de uma evacuação de emergência. Por último, serão implantadas torres de alarme sonoro para compor o sistema de comunicação e alerta do PAE, que será usado para o empreendedor se comunicar, de forma rápida e direta, com toda a população situada nas ZAS.

Ao todo, serão instaladas 28 torres de alarme sonoro nos municípios de Resende e Itatiaia e, depois de tudo instalado e funcionando, será realizado simulado com a população, para que todos saibam os procedimentos a serem seguidos em uma situação de evacuação de emergência. A empresa informa que o telefone/WhatsApp para dúvidas da população sobre o Plano de Atuação em Emergências da Usina de Funil é o (24) 99253-1319.