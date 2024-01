Secretaria de Obras inicia recuperação de acesso na Vila Esperança - Sonita Palmer

Publicado 22/01/2024 19:00 | Atualizado 22/01/2024 19:21

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itatiaia realiza as obras de pavimentação asfáltica da Rua Tonino Bargi, no bairro Vila Esperança. A via faz a ligação entre a Ibrame e a Graal. Os trabalhos incluem recuperação de drenagem e nova base asfáltica.

De acordo com o secretário de Obras, Altamir Barreto, a prefeitura vinha realizando ações paliativas na rua. "O objetivo era amenizar os transtornos que os moradores e as indústrias enfrentavam diante das condições de trafegabilidade da via, até que a solução definitiva fosse viabilizada”, disse.

A expectativa é de que novos postos de trabalho sejam gerados no município. As empresas, segundo a prefeitura, manifestaram intenção de ampliar o número de funcionários após a conclusão da pavimentação.