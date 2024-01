Itatiaia divulga datas para pagamento do IPTU 2024 - Divulgação

Publicado 16/01/2024 15:00 | Atualizado 16/01/2024 18:07

A Prefeitura de Itatiaia definiu a data de vencimento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e da TCL (Taxa de coleta de Lixo). Os moradores devem pagar os impostos, seja em cota única ou a primeira parcela, no dia 15 de março.

Neste ano o valor total do imposto poderá ser parcelado em até 10 vezes, com parcelas mensais e sucessivas com vencimento em 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 17 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 16 de setembro, 15 de outubro, 18 de novembro e 16 de dezembro.

O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 para pessoa física e a R$100,00 para pessoa jurídica. Será concedido desconto de 15% sobre o valor do imposto pago em cota única até 15 de março.