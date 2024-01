Publicado 16/01/2024 13:00

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Itatiaia abriu nesta terça-feira (16) as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado Emergencial. São oferecidas 5 vagas para profissionais de Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental; 3 de Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado; 1 Professor II – Matemática 6º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental, 5 Especialistas em Educação – Orientador Pedagógico e 5 Especialistas em Educação – Orientador Educacional.

As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro, das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua São José nº 210 (fundos), no Centro. Os candidatos devem entregar pessoalmente os currículos (sem fotografia), em envelope lacrado contendo em sua frente o nome completo e endereçado à Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia – Processo Seletivo Cargo Pretendido.

No ato da inscrição o candidato deverá assinalar, na ficha de inscrição, a localidade do município de Itatiaia em que deseja concorrer: Itatiaia / Penedo e ou Maromba. Caso se declare deficiente, deve apresentar um laudo médico, além de cópia dos Diplomas, Certificados, carteira de trabalho (página de identificação, foto e qualificação e parte que conste contratação na área pretendida) e declarações de antigos empregadores que comprove experiência profissional. O interessado deve anexar também cópia do documento de identificação (RG e CPF).

O resultado da primeira etapa referente ao Processo Seletivo será publicado, a partir de 26 de janeiro, no Boletim Oficial no site da Prefeitura de Itatiaia e o resultado parcial após a entrevista será publicado, a partir de 02 de fevereiro, também no Boletim Oficial do município.