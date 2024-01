Prefeitura de Itatiaia notifica empresa por focos de dengue - Divulgação

Publicado 08/01/2024 14:00 | Atualizado 08/01/2024 17:44

Após denúncias de possíveis criadouros de focos do mosquito transmissor da dengue em veículos de uma empresa, localizada entre os bairros Jardim Itatiaia e Vila Pinheiro, a Prefeitura de Itatiaia notificou a empresa responsável, que informou que iria tomar as medidas necessárias para resolver o problema.

A Secretaria de Saúde e a de Obras e Serviços Públicos seguem com a ação de combate à dengue. Além das visitas domiciliares e do mutirão de limpeza, também está sendo intensificado o trabalho de orientação junto aos moradores, que são os grandes aliados no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

As denúncias podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na sede da Vigilância Ambiental, na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, s/n, ou pelo telefone (24) 3352- 4243.