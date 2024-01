PRF apreende carreta com sinais de adulteração em Itatiaia - Divulgação

Publicado 05/01/2024 07:00 | Atualizado 05/01/2024 16:36

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quarta-feira (3) uma carreta semirreboque com suspeita de adulteração de sinais identificadores em Itatiaia. O caso aconteceu no sentido São Paulo da Via Dutra.

Segundo a PRF, o motorista, de 48 anos, foi abordado. Ele informou que há 10 anos o seu antigo patrão havia comprado a carreta direto da fábrica e depois vendido o veículo para ele.

Com a suspeita, a carreta foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ficou apreendida para perícia. O motorista vai responder em liberado por receptação.