Itatiaia recebe câmaras frias para vacinasDivulgação

Publicado 03/01/2024 14:00 | Atualizado 03/01/2024 16:18

A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia recebeu 18 câmaras frias para vacinas. Elas serão destinadas para armazenamento e conservação dos imunobiológicos usados na Atenção Básica do município e na Sala de Vacinas da Policlínica, além da Farmácia Municipal e Laboratório e Farmácia do Hospital Dr. Manoel Martins de Barros.

Com a instalação dos equipamentos o município passará a dispor de uma rede de refrigeração de vacinas, que garante a manutenção da qualidade dos imunobiológicos repassados pelo Ministério da Saúde a estados e municípios para a vacinação regular ou em campanhas.

Re ceberão os equipamentos todos os Postos atuais (Campo Alegre I, Campo Alegre II, Centro, Marechal Jardim, Maromba, Penedo, Vila Esperança, Vila Flórida e Vila Magnólia) e os que deverão começar a funcionar em breve (África 1, Vila Odete e Jardim Itatiaia).

Os equipamentos possuem tecnologia que dispensa a necessidade de geradores externos. Em caso de interrupção no fornecimento de energia o sistema mantém todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas.