Prazo para aderir ao Refis em Itatiaia termina na próxima semana - Ariane Alves

Prazo para aderir ao Refis em Itatiaia termina na próxima semanaAriane Alves

Publicado 03/01/2024 15:00 | Atualizado 03/01/2024 16:23

O prazo para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Itatiaia (Refis) termina no dia 10 de janeiro. A iniciativa busca fomentar a regularização dos créditos da Fazenda Pública Municipal, decorrentes de débitos fiscais de pessoas física e jurídica, inscritos ou não em dívida ativa relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre a transmissão “inter vivos” (ITBI), além de taxas e multas.

O Programa de Recuperação Fiscal abrange créditos fiscais relativos aos impostos constituídos até 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa, que se encontrem em fase de cobrança administrativa ou judicial, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os que se encontram com parcelamento ativo, atrasados ou não, que poderão ser renegociados nos termos da Lei Complementar pelo restante que falta para pagamento.

Os créditos tributários regularizados através do Refis podem ser pagos em até 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de atualização monetária, com desconto proporcional do valor da multa moratória e dos juros. O benefício concedido pode ser de 100% para o caso de pagamento à vista do valor do crédito principal, 90% se parcelado em até 12 vezes, 80% caso o crédito seja parcelado em mais de 12 e até 24 vezes, 70% se parcelado em mais de 24 vezes e em até 36 parcelas, 60% em mais de 36 vezes até 48 parcelas, e 40% caso o crédito seja parcelado em mais de 48 vezes e em até 60 parcelas.