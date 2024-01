Publicado 08/01/2024 10:00

Uma mulher, de 46 anos, foragida da Justiça por participação em um homicídio, foi presa no domingo (7) em Itatiaia. Ela foi capturada enquanto trabalhava em um restaurante em Penedo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o crime aconteceu em 2014, em Resende. Um jovem foi morto a tiros por uma dupla de moto. O planejamento do homicídio teria acontecido na casa da foragida.

Na época, ela chegou a ser presa, mas foi liberada através de um habeas corpus. Após um novo mandado de prisão, ela foi presa pela Polícia Civil e levada para a 99ª DP de Itatiaia.