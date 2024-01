Publicado 16/01/2024 11:00

Três pessoas ficaram feridas em um acidente nesta terça-feira (16) na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu na na altura do km 320, no sentido São Paulo.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o carro bateu na mureta central. Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, e uma mulher, de 38, que está grávida, ficaram feridas.

Elas foram levadas para o Hospital Municipal Doutor Manoel Martins de Barros, em Itatiaia. De acordo a unidade, eles ficaram em observação, mas já foram liberadas.

O trânsito chegou a fluir apenas pela faixa da esquerda, mas já foi normalizado. Os motoristas enfrentaram um congestionamento de cerca de 1 km.