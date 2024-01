Novos conselheiros tutelares de Itatiaia tomam posse - Divulgação

Publicado 11/01/2024 16:00 | Atualizado 11/01/2024 16:45

Os novos conselheiros tutelares de Itatiaia tomaram posse nesta quarta-feira (10). A cerimônia, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA), foi realizada no Centro de Convivência do Idoso e contou com a presença de autoridades, secretários municipais, funcionários públicos e comunidade.

Foram empossados os conselheiros titulares Elaine Carlos Pereira Maia, Jorge Alfredo Sobral Maiani Junior, Abner Máximo da Silva e os conselheiros suplentes Samara Oliveira da Silva e João Vitor de Souza da Silva. Eles vão compor o Conselho Tutelar de Itatiaia no período de 2024/2027.

O Conselho Tutelar desempenha um papel importante na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Sua missão inclui identificar situações de vulnerabilidade, abuso ou negligência, agindo como um elo entre a comunidade e os órgãos responsáveis.