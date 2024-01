Polícia Militar apreende mochila com drogas em Itatiaia - Divulgação

Polícia Militar apreende mochila com drogas em ItatiaiaDivulgação

Publicado 22/01/2024 16:40

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta segunda-feira (22) uma grande quantidade de pinos de cocaína em Itatiaia. O material estava escondido em uma área de mata no bairro Nova Conquista.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que um suspeito tinha deixado uma mochila no matagal. No local, eles encontraram a bolsa com os entorpecentes.

Foram encontrados 431 pinos de cocaína. Nenhum suspeito foi capturado. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.