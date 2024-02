Polícia Militar apreende material do tráfico de drogas em área de mata em Itatiaia - Divulgação

Polícia Militar apreende material do tráfico de drogas em área de mata em ItatiaiaDivulgação

Publicado 19/02/2024 21:17

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (18) um material do tráfico de drogas em Itatiaia. O caso aconteceu no bairro Vila Pinheiro.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que traficantes estavam preparando os entorpecentes na localidade.

Quando chegaram não encontraram os suspeitos, mas em buscas por uma área de mata acharam os produtos.

Foram apreendidos 29 munições, três balanças de precisão, uma capa de colete, um coldre e três bolsas com pinos vazios para endolar cocaína.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia. Ninguém foi preso.