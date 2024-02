Itatiaia distribui carnês do IPTU 2024 - Divulgação

Itatiaia distribui carnês do IPTU 2024Divulgação

Publicado 14/02/2024 10:30 | Atualizado 14/02/2024 10:36

A Secretaria de Administração Tributária de Itatiaia iniciou a distribuição dos carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos endereços cadastrados no Departamento de Cadastro Imobiliário da Prefeitura. Os moradores também têm a opção de retirar o IPTU diretamente no setor, entre 8h e 17h, ou ainda pelo site oficial da Prefeitura de Itatiaia.

A data de vencimento do IPTU do exercício 2024 é 15 de março, seja para cota única ou para a primeira parcela. Neste ano o valor total do imposto poderá ser parcelado em até 10 vezes, com parcelas mensais e sucessivas com vencimento em 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 17 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 16 de setembro, 15 de outubro, 18 de novembro e 16 de dezembro.

De acordo com o Secretário de Administração Tributária, Marcelo Teixeira, o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 para pessoa física e a R$100,00 para pessoa jurídica. Será concedido desconto de 15% sobre o valor do imposto pago em cota única até 15 de março.

Vale lembrar que o vencimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Base de Cálculo Fixa, Taxa de Licença para Localização e Verificação do Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Outros, e Taxa de Licença para Veiculação de Publicidade em Geral e da Taxa de Vigilância Sanitária será no dia 29 de fevereiro

O valor total, somente, do ISSQN Base de Cálculo Fixa, poderá ser dividido em até três parcelas mensais e sucessivas, com seus vencimentos em 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril de 2024, desde que o valor das parcelas não seja menor que 0,5 UFITA (Unidade Fiscal de Itatiaia), ou seja, R$ 68,90. O contribuinte que desejar, poderá acessar na internet o site https://e-gov.betha.com.br/cidadaoweb3/03015-043/main.faces, na aba “Emitir” para gerar a guia de recolhimento sem a necessidade de se deslocar ao prédio da Administração Municipal.

A Secretaria de Administração Tributária está localizada na Praça Mariana Rocha Leão, n° 20, Centro, telefone 3352-6777, ramal 223.