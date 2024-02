Justiça suspende sessão de impeachment do prefeito de Itatiaia - Divulgação

Publicado 05/02/2024 07:00

O juiz da Comarca Única de Itatiaia, Fernando Lucchini Pontes Nogueira, suspendeu a sessão de julgamento do impeachment do prefeito Irineu Nogueira, que estava marcada para esta segunda-feira (5). O Chefe do Executivo é investigado por quebra de decoro por injúria racial.

A decisão veio após um mandado de segurança impetrado pelo prefeito. No pedido, Irineu aponta que o relatório não é claro se o depoimento das testemunhas indicadas por ele foi rejeitado, pois considerado protelatório, ou se houve o depoimento, mas não houve nenhuma transcrição.

Segundo o juiz, é necessária a análise de eventual violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, os quais devem ser conferidos ao Impetrante, uma vez que se trata de processo de cunho político-administrativo que determinará a procedência ou não do impeachment do prefeito do município de Itatiaia.

A Câmara Municipal tem até 10 dias para prestar informações sobre o mandado de segurança.