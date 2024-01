Itatiaia realiza corrida "Menino de Ouro" no próximo domingo - Divulgação

Itatiaia realiza corrida "Menino de Ouro" no próximo domingoDivulgação

Publicado 29/01/2024 13:00 | Atualizado 29/01/2024 16:44

A Secretaria de Esporte e Lazer de Itatiaia realiza neste domingo (4) a Corrida “Menino de Ouro” 2024. O evento é em homenagem a Wesley de Assis Guimarães, um jovem da cidade que morreu aos 15 anos de idade, vítima de um aneurisma. A largada será às 8h30, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro.

O evento não possui fins lucrativos e arrecada 2 kg de alimentos não perecíveis, para serem doados a entidades assistenciais. A prova será disputada com percursos de 5 km e 10 km e os atletas devem estar no local de largada com meia hora de antecedência, devidamente equipados e aptos a participar da corrida.

A organização distribuirá hidratação em dois pontos durante o percurso de 10 km e um ponto no percurso de 5 km. As provas, no masculino e no feminino, terão categorias de 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos em diante.