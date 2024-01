Itatiaia apresenta alta incidência no número de casos de dengue - Divulgação

Itatiaia apresenta alta incidência no número de casos de dengue Divulgação

Publicado 25/01/2024 17:31

O município de Itatiaia, no Sul Fluminense, é a cidade com o maior índice de incidência de dengue em todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Boletim Panorama da Dengue, da Secretaria de Estado de Saúde, são 1.053 casos por 100 mil habitantes.

Os dados revelam que em janeiro de 2024 já foram confirmados 324 casos da doença. No mesmo mês do ano passado tinham sido apenas 2. O aumento é de 16.100%.

De janeiro a dezembro de 2023 foram 801 casos, sendo que o último mês do ano passado foi o período com o maior número de confirmações: 413. Neste mesmo mês uma morte foi registrada pela doença na cidade.

Para atender a demanda por atendimentos, que cresceu por conta dos moradores que estão procurando a unidade com sintomas de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde implantou uma Sala de Hidratação no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. No espaço, com capacidade para 10 pacientes, será possível fazer a administração de soro e também a coleta de sangue. Os atendimentos no local estão previstos para começar na segunda-feira (29/01).

Segundo a prefeitura, a Vigilância Ambiental vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam visitas domiciliares, eliminação de focos, retirada de entulhos e lixo das vias públicas e orientação aos moradores. A Vigilância segue atuando também no controle químico, incluindo a utilização do fumacê.