Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Itatiaia - Divulgação

Publicado 28/01/2024 19:14

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas no sábado (27) em Itatiaia. O caso aconteceu no Vale do Ermitão, em Penedo.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram o suspeito com R$ 50 em espécie. Contra ele já havia denúncias de tráfico de drogas.

Após ser indagado, ele confessou que estava traficando no local e mostrou que os entorpecentes estavam escondidos atrás do vestiário de uma quadra abandonada.

Foram apreendidos 22 pinos de cocaína e três trouxinhas de maconha. O adolescente foi levado para a 99ª DP de Itatiaia, onde foi autuado por fato análogo ao tráfico.