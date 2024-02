Após alta de casos, Itatiaia registra primeira morte por dengue - Reprodução/Internet

Após alta de casos, Itatiaia registra primeira morte por dengueReprodução/Internet

Publicado 01/02/2024 12:00 | Atualizado 01/02/2024 17:20

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itatiaia confirmou nesta quarta-feira (31) a morte de uma moradora por dengue. A idosa, de 98 anos, foi diagnosticada no dia 5 de janeiro e faleceu no dia 9. Ela possuía algumas comorbidades e era acompanhada pela equipe do programa ‘Melhor em Casa’.

Os registros de casos de dengue em Itatiaia seguem a tendência de crescimento nas notificações. A cidade contabilizou em janeiro deste ano, até segunda-feira (29), 401 casos confirmados. Em 2023, o município totalizou 421 testes positivos, 266 deles em dezembro.

Segundo a SMS, o resultado do último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes Aegypti) referente ao período de 07 a 13 de janeiro mostrou resultado de 3.6. Por conta disso, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas.