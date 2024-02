Itatiaia decreta Estado de Emergência em Saúde por causa do aumento de casos de dengue - Divulgação

Publicado 07/02/2024 13:00 | Atualizado 07/02/2024 18:31

A Prefeitura de Itatiaia instituiu Estado de Emergência em Saúde contra as Arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti, com atenção especial para os casos de dengue. O decreto n° 4.460 foi publicado na segunda-feira (5) no Boletim Oficial do Município.

Em janeiro deste ano a cidade contabilizou 413 casos confirmados e uma morte pela doença. O resultado do último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes Aegypti) referente ao período de 07 a 13 de janeiro mostrou resultado de 3.6.

A iniciativa da prefeitura prioriza as ações de emergência para a adoção de medidas preventivas no combate à proliferação do mosquito transmissor, autorizando o governo municipal a adotar ações administrativas para a contenção da epidemia, como aquisição de insumos e materiais.

De acordo com o governo municipal, o objetivo do decreto é reforçar as ações de prevenção e o controle da transmissão, orientar a prática assistencial para os Sistemas de Saúde e integrar os recursos municipais no enfrentamento do aumento expressivo dos casos de dengue.