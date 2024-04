Publicado 02/04/2024 14:36

Itatiaia - A invasão aconteceu na noite de domingo (31) no Teatro Municipal Oswaldo Motta, em Itatiaia (RJ).

De acordo com a prefeitura, os criminosos quebraram a porta de entrada para entrar no Teatro. Eles furtaram fiações elétricas e danificaram caixas de luz.



Em nota, a prefeitura lamentou a invasão e vandalismo e informou que registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade.



Ainda segundo a prefeitura, o Teatro Municipal Oswaldo Motta está passando por reformas neste momento e o projeto de revitalização inclui a restauração da fachada, do interior e da parte hidráulica e elétrica.

O Teatro fica na Rua Doná Apolinária, no Centro.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso pelo crime.