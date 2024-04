Publicado 11/04/2024 19:34

Itatiaia - Durante uma audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (11) na Cadeia Pública de Volta Redonda, o juiz Marco Aurélio da Silva Adania, decretou que converteu em preventiva a prisão do homem suspeito de participar do confronto.

Segundo o magistrado, "há indícios suficientes de autoria por parte do flagranteado" e reforçou que a prisão do homem é fundamental para garantir a ordem pública. Alexandre Rodrigues de Almeida, de 43 anos, foi morto com um tiros na cabeça na segunda-feira (8).



O homem foi preso durante uma operação na terça-feira (9) e vai permanecer preso até o julgamento. Junto com ele, dois adolescentes foram apreendidos também por suspeita de participação no tiroteio que levou a morte do policial.

Ambos foram encaminhados à Vara de Infância e Juventude. De acordo com informações da Polícia Militar, os três confessaram ter participado do confronto.