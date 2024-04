Policial é morto a tiros em tiroteio - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 09/04/2024 15:03 | Atualizado 09/04/2024 15:07

Itatiaia - Um policial e um criminoso morreram em um tiroteio na tarde desta segunda-feira (8). O confronto aconteceu em uma área de mata atrás da Barreira Fiscal, que fica na altura do bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

Segundo informações do posto de fiscalização, por volta das 17h, dois policiais foram fazer exercício físico, como sempre faziam durante o intervalo do trabalho quando foram surpreendidos por homens armados. E foi então que começou a troca de tiros.

Alexandre Rodrigues de Almeida, de 43 anos, foi baleado com três tiros na cabeça e morreu no local. O sargento fazia parte do Programa Operação Foco Divisas há cinco meses.

Segundo a PM, um dos homens que atiraram contra a polícia foi baleado e também morreu. Com ele, foram encontradas uma pistola calibre 40 com 40 munições e uma granada artesanal. Os outros conseguiram fugir.



De acordo com a PM, o criminoso tinha duas anotações por furto, sete por roubo e seis por homicídio.

Esse caso foi registrado na delegacia de Itatiaia que está investigando.