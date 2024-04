Unidade veterinária é inaugurada em Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 16:36

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia inaugurou nesta quarta-feira (3) a unidade "Bem-Estar Animal" na cidade. O objetivo é atender todos os animais da cidade de forma gratuita.

No espaço serão oferecidos agendamentos de castrações, apoio e orientações para os tutores, acolhimento de denúncias de maus tratos ou abandono de animais, atendimento ambulatorial, curativos, consultas veterinárias, entre outros serviços.

Esse novo local complementa os serviços já realizados pelo setor de Bem-Estar Animal na cidade, como as Feiras de Adoção de cães e gatos. A unidade fica na Rua Dona Apolinária, no Centro da cidade (antigo prédio do 'Reinaldinho').