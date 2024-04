Câmera instalada na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia - Foto: Divulgação/Parque Nacional do Itatiaia

Câmera instalada na parte alta do Parque Nacional do ItatiaiaFoto: Divulgação/Parque Nacional do Itatiaia

Publicado 03/04/2024 15:32

Itatiaia - O primeiro parque nacional do país, fundado em 1937, agora possui uma câmera que transmite 24h imagens ao vivo da reserva natural.

A câmera foi instalada a 2.584 metros de altitude no Morro da Antena, na parte alta do parque. Daquela localidade é possível observar o Morro do Couto, o Pico das Agulhas Negras e até a parte rural de Itamonte (MG).

De acordo com a administração do parque, esse não é o único dispositivo. Diversas câmeras foram instaladas com o objetivo de monitorar incêndios. Mas, como o número de turistas visitando a reserva é alto o ano inteiro, eles decidiram liberar a transmissão de uma delas de graça na internet.

O objetivo é disponibilizar imagens do local para quem nunca visitou e fazer com que as pessoas se sintam "convidadas" a conhecer o local.

Além de mostrar todas as belezas naturais, a câmera também registra a temperatura. Conhecida pelo frio, a parte alta atrai turistas de todo país. Durante o inverno, por exemplo, os termômetros já marcaram mínimas abaixo dos 0ºC. Agora, com a nova funcionalidade, qualquer um poderá visitar o parque, a qualquer horário, mesmo nos dias mais frios.