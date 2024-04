Itatiaia registra queda de 87% nos casos de dengue - Foto: Divulgação

Itatiaia registra queda de 87% nos casos de dengueFoto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 14:47

Itatiaia - De janeiro a fevereiro houve uma queda de 22% nos casos de dengue na cidade. De fevereiro até o dia 15 de março a redução foi de 87%. As informações são da Diretoria de Vigilância em Saúde.

Segundo a prefeitura, os dados mostram que as ações estão apresentando resultados positivos, dentre elas o incremento das visitas domiciliares, bloqueios, utilização de carro UVB, mutirões de limpeza, reforço da equipe hospitalar e das unidades de saúde.

No entanto a colaboração da população tem que continuar para combater e eliminar focos do mosquito.



Dengue em Itatiaia este ano

Em janeiro deste ano, o município de Itatiaia, no Sul Fluminense, foi a cidade com o maior índice de incidência de dengue em todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Boletim Panorama da Dengue, da Secretaria de Estado de Saúde, são 1.053 casos por 100 mil habitantes.



Em janeiro de 2024 foram confirmados 324 casos da doença. No mesmo mês do ano passado tinham sido apenas 2. O aumento é de 16.100%.