Nova morte por dengue é registrada em Itatiaia - Genilton Vieira/IOC

Publicado 05/04/2024 15:38

Itatiaia - Nova morte por dengue é confirmada nesta sexta-feira (5) em Itatiaia (RJ). A vítima é um homem, de 43 anos, com hipertensão arterial severa e diabetes.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Itatiaia, o óbito foi no dia 6 de fevereiro. Ao todo são cinco mortes por dengue registradas no município este ano.

Ainda segundo a prefeitura, eles continuam com as ações de combate ao mosquito, realizando visitas domiciliares, bloqueios, utilização de carro UVB, mutirões de limpeza, reforço da equipe hospitalar e das unidades de saúde.