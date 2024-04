Publicado 05/04/2024 14:31

Itatiaia - O homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (4) em Penedo, Itatiaia (RJ). O local do crime fica na Rua Maria Elideo, no bairro Jambeiro 2.



Segundo a Polícia Militar, o jovem, de 21 anos, estava no imóvel do cunhado, de 19 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O cunhado da vítima, ao escutar o barulho dos disparos, pulou uma janela da residência e caiu. Ele teve escoriações pelo corpo e precisou ser levado ao Hospital de Emergência de Resende.



Uma equipe da perícia foi chamada para ajudar a Polícia Civil nas investigações e em seguida o corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



O jornal O Dia entrou em contato com a unidade médica para atualizar o estado de saúde da vítima e ainda aguarda um retorno.



De acordo com a PM, o cunhado disse, em depoimento, que o jovem estava sofrendo ameaças do ex-namorado de sua companheira.



A delegacia de Itatiaia está investigando o caso e até o momento ninguém foi preso.