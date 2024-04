Publicado 10/04/2024 16:23

Itatiaia - A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (9) na Rua Juliana Campos Neves, em uma localidade conhecida como Linha Velha, em Itatiaia (RJ).

O homem de 30 anos, foi preso e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, apreendidos por suspeita de participação no tiroteio que terminou com a morte do policial Alexandre Rodrigues de Almeida, de 43 anos, que trabalhava no Programa Operação Foco Divisas.

O confronto aconteceu na tarde de segunda-feira (8). O policial e um criminoso foram mortos. Desde então a Polícia Militar estava fazendo uma operação para localizar armas, drogas e suspeitos de participação no crime.



De acordo com a Polícia Militar, os três confessaram ter participado do tiroteio. Um outro policial reconheceu o homem e os adolescentes como autores dos disparos.



O homem vai responder por fato análogo à tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas. Os adolescentes foram autuados pelos mesmo crimes e serão encaminhados à Vara de Infância e Juventude de Itatiaia.

Segundo a Polícia Civil, não há evidências de que eles efetivamente foram os causadores da morte do PM, por isso não responderão por homicídio.