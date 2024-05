'Xuxa de Itatiaia' tem corpo sepultado nesta sexta em Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 17/05/2024 20:14

Itatiaia - O corpo da 'Xuxa de Itatiaia' foi sepultado na tarde desta sexta-feira (17) no Cemitério Municipal de Itatiaia. De acordo com familiares, ela estava internada no Hospital Regional de Volta Redonda e faleceu por conta de complicações de uma pneumonia.

Leonir Nadonne Albuquerque participou de diversas matérias jornalísticas e ganhou destaque na cidade por usar roupas coloridas e ter uma personalidade carismática que chamava a atenção por onde passava.

Segundo Leonir, ela passou a usar esse tipo de roupa depois que seu recém-falecido marido apareceu em um dos seus sonhos e pediu para que ela trocasse "o cinza da tristeza" pelas "cores da alegria". E assim ela fez esbanjando alegria, cores e originalidade pela cidade.

O velório aconteceu na manhã desta sexta-feira(17) na Capela Municipal de Itatiaia e o enterro às 16h no Cemitério Municipal da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Itatiaia lamentou com profundo pesar o falecimento. Disse ainda que a 'Xuxa de Itatiaia' era conhecida pela alegria, roupas coloridas, pelo bom humor e que a perda consterna a todos que puderam desfrutar de seu convívio.